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همزمان با فرارسیدن هفته نیروی انتظامی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه «امنیت، نتیجه مشارکت آگاهانه مردم و اقتدار پلیس است»، برنامههای ویژه این هفته را با هدف تقویت تعامل و همدلی میان خادمان امنیت و شهروندان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت الاسلام حبیبی گفت: تمامی برنامههای پیشبینی شده با محوریت افزایش اعتماد عمومی، تکریم شهروندان و تبیین نقش سازنده آحاد جامعه در پایداری نظم و امنیت اجتماعی تدوین شدهاند.
وی افزود: در این هفته تلاش داریم تا با رویکردی متفاوت، پیوند ناگسستنی پلیس و مردم را بیش از پیش نمایان سازیم.