قم امروز جمعه ۱۰ مهرماه شاهد آسمانی نیمه‌ابری تا ابری است و بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک دور از انتظار نیست.

رگبار و رعدوبرق در راه قم؛ وزش باد شدید و گردوخاک

رگبار و رعدوبرق در راه قم؛ وزش باد شدید و گردوخاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی قم، بیشینه دمای هوای استان امروز به ۳۵ درجه و کمینه دما به ۲۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

همچنین سرعت وزش باد در برخی ساعات به ۱۷ تا ۲۲ متر بر ثانیه می‌رسد و باد از سمت غرب به شرق می‌وزد.

احتمال بارش در ساعات بعدازظهر و افزایش ابر در قم برای امروز گزارش شده است.