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قم امروز جمعه ۱۰ مهرماه شاهد آسمانی نیمهابری تا ابری است و بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان، در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی هواشناسی قم، بیشینه دمای هوای استان امروز به ۳۵ درجه و کمینه دما به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.
همچنین سرعت وزش باد در برخی ساعات به ۱۷ تا ۲۲ متر بر ثانیه میرسد و باد از سمت غرب به شرق میوزد.
احتمال بارش در ساعات بعدازظهر و افزایش ابر در قم برای امروز گزارش شده است.