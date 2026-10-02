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معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از آغاز فرآیند مستندسازی ظرفیتهای کرباسبافی بشرویه با هدف ثبت ملی این شهر به عنوان شهر کرباسبافی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: در راستای شناسایی، مستندسازی و تکمیل پرونده ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباسبافی، از تعدادی از کارگاههای فعال کرباسبافی این شهرستان بازدید شد.
فولادی با اشاره به اینکه در این بازدید، وضعیت فعالیت و روند تولید در کارگاههای کرباسبافی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه آثار، شیوه تولید، ظرفیتهای موجود و توانمندی هنرمندان این حوزه مستندسازی شد گفت: اطلاعات و مستندهای جمعآوریشده در این بازدید، در تدوین و تکمیل پرونده ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباسبافی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباسبافی میتواند به معرفی ظرفیتهای این هنر سنتی، حمایت از هنرمندان، تقویت تولید و زمینهسازی برای توسعه بازار و رونق گردشگری صنایعدستی در شهرستان کمک کند.
بشرویه از شهرستانهای دارای پیشینه و ظرفیت قابل توجه در حوزه کرباسبافی است و این هنر سنتی همچنان در میان هنرمندان و فعالان صنایعدستی منطقه جایگاه خود را حفظ کرده است.