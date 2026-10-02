

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: در راستای شناسایی، مستندسازی و تکمیل پرونده ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباس‌بافی، از تعدادی از کارگاه‌های فعال کرباس‌بافی این شهرستان بازدید شد.

فولادی با اشاره به اینکه در این بازدید، وضعیت فعالیت و روند تولید در کارگاه‌های کرباس‌بافی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه آثار، شیوه تولید، ظرفیت‌های موجود و توانمندی هنرمندان این حوزه مستندسازی شد گفت: اطلاعات و مستندهای جمع‌آوری‌شده در این بازدید، در تدوین و تکمیل پرونده ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباس‌بافی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباس‌بافی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های این هنر سنتی، حمایت از هنرمندان، تقویت تولید و زمینه‌سازی برای توسعه بازار و رونق گردشگری صنایع‌دستی در شهرستان کمک کند.

بشرویه از شهرستان‌های دارای پیشینه و ظرفیت قابل توجه در حوزه کرباس‌بافی است و این هنر سنتی همچنان در میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی منطقه جایگاه خود را حفظ کرده است.