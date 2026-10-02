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استاندار کرمان گفت:برای هدفمند کردن مشارکتهای مردمی و خیرخواهانه در حوزه سلامت، ازایجاد بانک خیرین سلامت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در مجمع خیرین سلامت کرمان که با حضور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور برگزار شد با اشاره به تشکیل مجمع خیرین سلامت استان گفت: امیدوار هستم تشکیل مجمع خیرین سلامت استان به رونق هرچه بهتر پروژههای حوزه درمان و سلامت کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استانداری کرمان، از ایجاد بانک نیازمندیهای استان کرمان در عرصه سلامت و بانک خیرین سلامت استان خبر داد و افزود: امیدوارم با تداوم فعالیتها و برنامهها، از ظرفیت خیرین برای ارتقای سلامت استان استفاده شود.
استاندار کرمان تأکید کرد: در نقشه نیازمندیهای استان باید شرایط شهرستانها، کمبودها، اولویت پروژهها، میزان اعتبار مورد نیاز و میزان اثرگذاری هر پروژه بر مردم مشخص و روی اثربخشی فعالیتها و برنامهها متمرکز شویم.
طالبی، همچنین بر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و منابع مسئولیتهای اجتماعی برای اجرای پروژههای حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: این اقدامات میتواند به ارتقای جایگاه استان در حوزه درمان، تکمیل زنجیره درمان و فراهم شدن شرایط برای تبدیل کرمان به قطب سلامت در جنوب شرق کشور کمک کند.
وی یکی از اولویتهای مجمع خیرین سلامت را تدوین سازوکاری برای مشارکت اقشار مختلف مردم علاقهمند به فعالیتهای خیریه در پروژههای سلامت عنوان کرد و افزود: باید زمینه مشارکت مردم و اقشار مختلف جامعه در اجرای پروژههای سلامت فراهم شود.
طالبی، درباره مشارکت بنگاههای اقتصادی نیز اظهار کرد: با هماهنگی دستگاههای مختلف، بهویژه دستگاههای نظارتی، درصدی از اعتبارات معادن برای بخش سلامت اختصاص یافته و از این محل در دو سال گذشته اقدامات ماندگاری در استان آغاز شده است.