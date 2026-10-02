از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ انگور قوچان حدود ۴۰۰ هکتار به طرح «فراز» و شیوه‌های نوین مجهز شده است و عملکرد باغ‌های اصولی و داربستی به حدود ۱۰۰ تن در هکتار می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی قوچان گفت: روز مزرعه انگور با هدف انتقال تجربه و ترویج روش‌های نوین باغداری با حضور باغداران، کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی در روستای بیگلر قوچان برگزار شد.

مقتدر افزود: این شهرستان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت انگور دارد که تاکنون حدود ۴۰۰ هکتار آن در قالب طرح «فراز» و با استفاده از روش‌های نوین باغداری اجرا شده است.

وی ادامه داد: در باغ‌های سنتی، میانگین برداشت انگور حدود ۲۰ تن در هکتار است، در حالی که این میزان در باغ‌هایی که به صورت اصولی و با اجرای طرح فراز مدیریت می‌شوند، به حدود ۱۰۰ تن در هکتار می‌رسد و بر توسعه روش‌های نوین باغداری، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب در تاکستان‌های شهرستان تأکید کرد.

در ادامه این برنامه، قنبری، کشاورز نمونه کشور و باغدار نمونه روستای بیگلر، تجربه خود را در زمینه اجرای باغداری نوین تشریح کرد.

وی گفت: ۷ هکتار از باغ خود را به کشت داربستی اختصاص داده و با رعایت اصول نوین باغداری، سال گذشته موفق به برداشت ۱۷۰ تن انگور در هکتار شده است و همین عملکرد موجب انتخاب وی به عنوان کشاورز نمونه کشور شد.

قنبری افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با وجود شرایط تولید، میزان برداشت در این باغ به حدود ۱۵۰ تن در هکتار برسد.

در این روز مزرعه، باغداران و کارشناسان از نزدیک با شیوه داربستی کردن تاکستان، آبیاری نوین و اصول افزایش بهره‌وری آشنا شدند و درباره توسعه این روش‌ها در باغ‌های انگور منطقه تبادل تجربه کردند.

همچنین ظرفیت‌های حمایتی برای داربستی کردن باغات و توسعه باغداری نوین با حضور نماینده بنیاد برکت و مسئولان محلی مورد بررسی قرار گرفت.

روستای بیگلر قوچان با اجرای روش‌های نوین در باغداری انگور، اکنون به یکی از مراکز الگویی و آموزشی برای انتقال تجربه به باغداران تبدیل شده است.