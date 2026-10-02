مردم شهرستان ری در دویست و پانزدهمین اجتماع شبانه خود، با حضور غرورآفرین در کنار نیرو‌های مسلح، اقتدار ایران را در برابر دشمنان به رخ کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این اجتماع با اشاره به حضور مستمر و خستگی‌ناپذیر مردم در کنار نیروهای مسلح، این همبستگی را ضامن جایگاه «ابرقدرت» ایران دانستند؛ جایگاهی که حتی دشمنان نیز به آن اذعان کرده‌اند.

همچنین در این تجمع، خروج خفت‌بار نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق به عنوان یکی از مصادیق تحقق پیش‌بینی‌های راهبردی رهبر شهید امت مورد اشاره قرار گرفت.