شهروندان ولایتمدار اسلامشهر با حضور گسترده در دویست و پانزدهمین تجمع شبانه خود، پشتیبانی ملت ایران از نظام اسلامی و رهبری را رکن اصلی پیروزی‌های کشور در نبردهای اخیر دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حاضران در این اجتماع با تأکید بر اهمیت وحدت و بصیرت ملی، اظهار داشتند که همبستگی مردم با نظام اسلامی و مقام معظم رهبری، در جنگ‌های اخیر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست دشمنان داشته است.

این تجمعات شبانه که اکنون به دویست و پانزدهمین دوره خود رسیده، نشان از تداوم حمایت مردمی از حاکمیت ملی و رهبری در برابر تهدیدات خارجی دارد.