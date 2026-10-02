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مردم خونخواه رهبر شهید امت در شهرستان قرچک، نیز در دویست و پانزدهمین تجمع شبانه خود در میدان امام خمینی (ره) گرد آمدند و بر جایگاه ابرقدرت ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حاضران در این تجمع با اشاره به پیام حضرت آیتالله خامنهای، حضور گسترده و مستمر مردمی در این اجتماعات را یکی از جلوههای بارز ابرقدرت بودن ایران دانستند.
شرکتکنندگان تأکید کردند که پشتوانه مستحکم مردمی نظام و هوشیاری آحاد مردم در این تجمعات شبانه، بزرگترین دلگرمی نیروهای مسلح کشور است؛ حضوری که اکنون با عبور از مرز هفت ماه، به یک گفتمان ملی تبدیل شده است.