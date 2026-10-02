به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محدوده پویینک شهرستان قرچک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ باقرآباد قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری باقرآباد به همراه مأموران تحت امر خود با حضور سریع در محل وقوع حادثه، انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و انتظامی، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عامل این جنایت آغاز کردند.

سرهنگ قاسم‌پور با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با جرائم خشن خاطرنشان کرد: سرعت عمل مأموران در این پرونده بار دیگر نشان داد که پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور به‌موقع، اجازه جولان به مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.