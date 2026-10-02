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سارمان هواشناسی با پیش بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای ۱۸ استان کشور، هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش گروه کشاورزی ومحیط زیست خبرگزاری صدا وسیما بر همین اساس امروز جمعه رگبار باران رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی نواحی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، رخ می دهد. همچنین این شرایط برای ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و مناطقی در فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.
سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش رگبار باران در این مناطق منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر و خسارت به محصولات کشاورزی خواهد شد.
فردا شنبه همین شرایط علاوه بر این ۱۴ استان برای دامنه و ارتفاعات گلستان، مناطقی در لرستان، شمال خوزستان و غرب اصفهان پیش بینی شده است.
هموطنان در این استانها از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها پرهیز کنند.