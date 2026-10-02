

به گزارش گروه کشاورزی ومحیط زیست خبرگزاری صدا وسیما بر همین اساس امروز جمعه رگبار باران رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی نواحی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، رخ می دهد. همچنین این شرایط برای ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و مناطقی در فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش رگبار باران در این مناطق منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر و خسارت به محصولات کشاورزی خواهد شد.

فردا شنبه همین شرایط علاوه بر این ۱۴ استان برای دامنه و ارتفاعات گلستان، مناطقی در لرستان، شمال خوزستان و غرب اصفهان پیش بینی شده است.

هموطنان در این استان‌ها از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.