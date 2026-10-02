ناگویا ۲۰۲۶، طلای ساغر مرادی و دو نشان طلای آزادکاران در روز سیزدهم

ناگویا ۲۰۲۶، طلای ساغر مرادی و دو نشان طلای آزادکاران در روز سیزدهم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز سیزدهم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (جمعه - ۱۰ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های جودو، پدل، والیبال، واترپلو، جوجیتسو، تیراندازی با کمان، کشتی آزاد و تکواندو به مصاف حریفان خود رفتند.



طلای تاریخی برای ساغر مرادی



ساغر مرادی در وزن منهای ۶۷ کیلو گرم تکواندو بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل تامیریس از کشور قرقیزستان قرار گرفت.

وی در این مسابقه راند اول را ۹ بر ۱ برد و در راند دوم نیز با نتیجه ۱۳ بر ۱ حریفش را شکست داد تا ضمن صعود به نیمه نهایی برنزش نیز مسجل شود.

وی در نیمه نهایی با وانگ ویی از چین تایپه مسابقه داد.

در این مسابقه راند اول را ۱۴ بر ۳ برد و در راند دوم نیز با نتیجه ۷بر۵ برنده شد و به فینال راه یافت.

مرادی در فینال در مبارزه برابر حریف ازبکستانی راند اول را برد و در راند دوم نیز با نتیجه ۱۶ بر۱۱ حریف را شکست داد تا در نهایت پیروز این میدان و اولین طلایی تکواندو ایران باشد.

زارع قهرمان سنگین وزن شد

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یاماموتو از ژاپن را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر ساپاروف از ترکمنستان را مغلوب کرد به نیمه نهایی راه یافت. زارع در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۳ کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد و فینالیست شد. وی در فینال با نتیجه ۱۴ بر ۲ بوهیردون از چین را از پیش روی برداشت و صاحب مدال طلا شد.

نخودی صاحب نشان طلا شد

در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین رفت و موفق شد در یک مبارزه یکطرفه حریفش را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد و به مرحله یک چهارم راه یابد. نخودی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل لی از کره جنوبی به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. در این مرحله نخودی با نتیجه ۳ بر صفر مالک شاوایف از قرقیزستان را شکست داد و به فینال راه یافت. در مبارزه نهایی، نخودی پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت. این اولین مدال کشتی ازاد است که به رنگ طلا شد و باعث برابر شدن تعداد کلی طلاهای کاروان ایران با ۱۳ طلای کسب شده در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ شد.

والیبال ایران فینالیست شد

تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا در رقابت با پاکستان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و به مرحله نهایی راه پیدا کرد. شاگردان پیاتزا در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۱، پیروز میدان شدند.



جدال ایرانی ها برای برنز پدل

در ادامه مسابقات پدل بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی این بازی ها، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم قطر شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. پیش از این دیگر تیم پدل ایران با ترکیب امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی هم با متحمل شدن شکست برابر مالزی، از صعود به فینال بازمانده بود. بدین ترتیب دیدار رده بندی این رقابت ها تمام ایرانی خواهد بود و مدال برنز برای پدل ایران قطعی است.



واترپلو ایران از صعود به فینال بازماند تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۲۶ بر ۱۲ مقابل ژاپن شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند. شاگردان مهدی پنام‌تاش در چهار کوارتر با نتایج ۷ بر ۱، ۶ بر ۳، ۸ بر ۴ و ۵ بر ۴ مغلوب ژاپن شدند. ایران فردا ساعت ۱۱:۵۵ در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف چین می‌رود. چین نیز در نیمه‌نهایی ۱۱ بر ۱۰ برابر قزاقستان شکست خورد. دست امیرعباس چوپان به نشان برنز جودو نرسید

ملی پوش جودو ایران با شکست در مبارزه رده بندی مقابل حریفی از کره جنوبی نتوانست به نشان برنز دست پیدا کند.

در سومین روز مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی که در سالن آیچی شهر ناگویا در حال برگزاری است، امروز (جمعه ۱۰ مهر) امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.

ملی پوش جودو ایران در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

امیرعباس چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

ملی پوش جودو ایران در اولین مبارزه شانس مجدد خود به مصاف «حاجی مراد عمروف» از امارات رفت و با ضربه ایپون این حریف را هم از سد راه برداشت تا به یک قدمی مدال برنز برسد.

چوپان در دیدار رده بندی به مصاف «کیم جونگ هون» از کره جنوبی رفت، اما نتوانست نمایش خوبی برابر این حریف داشته باشد و با ضربه فنی شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز هم بازماند.

راهیابی امیرحسین زارع به فینال

امیرحسین زارع آزاد کار وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران در آغاز رقابت‌های کشتی ازاد بازی‌های آسیایی و در کمتر از ۳ ثانیه یاماموتو از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم راه یافت. زارع در این مرحله به مصاف ساپاروف از ترکمنستان رفت و در این کشتی هم با یک نمایش برتر موفق شد حریفش را در حالی با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد که فقط ۷۰ ثانیه از تایم کشتی گذشته بود. اینگونه زارع به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی زارع با نتیجه ۳ بر ۳ کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد و فینالیست شد.

عباس ابراهیم‌زاده راهی دیدار رده بندی شد در وزن ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیم‌زاده پس از در دور نخست، در مرحله بعد چارلز دیلوکشان از سریلانکا را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش روی برداشت. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، ابراهیم زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله سید عمر زازی از افغانستان را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. ابراهیم زاده برای کسب مدال برنز باید با کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن مبارزه کند.

امیر سینا بختیاری در تکواندو مجازی حذف شد

در رقابت های تکواندو و در وزن ۸۰- کیلوگرم، امیر سینا بختیاری برای انجام اولین مبارزه خود به مصاف ژیانگ از کشور چین رفت. وی در این مسابقه در راند اول در حالیکه از حریفش پیش بود در ثانیه های پایانی ۵ بر۴ بازنده شد و در راند دوم نیز ۲ بر ۰ بازنده شد تا از دور رقابت ها حذف گردد.

آخرین امید جودو هم از دست رفت؛ مریم بربط به نشان برنز نرسید

ملی پوش تیم جودو بانوان ایران در مبارزه برای کسب مدال برنز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی مقابل حریفی از قزاقستان شکست خورد و مدال برنز را از دست داد.

سومین روز مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (جمعه دهم مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد که طی آن مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

عضو تیم ملی جودو بانوان ایران در نخستین مبارزه خود به مصاف «خوسلن اوتگونبایار» از مغولستان رفت و در یک مبارزه برتر وی را با امتیاز ایپون مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

مریم بربط در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «هونگتائوو» از چین که رنکینگ ۱۶ جهان را در اختیار دارد، رفت و در یک مبارزه برتر و نمایشی قابل تحسین حریف را ایپون کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

ملی پوش جودو ایران برای رسیدن به فینال به مصاف «میزوکی سوگیمورا» از ژاپن رفت و در شرایطی که از حریف جلو بود در یک لحظه غافلگیر شد و با ایپون نتیجه را واگذار کرد تا در ادامه برای کسب مدال برنز تلاشش را ادامه دهد.

بربط در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به مصاف اکاترینا توکاروا از قزاقستان رفت و با وجود تلاشی که کرد نتوانست به پیروزی برسد و با شکست برابر وی مدال برنز را از دست داد.

هدایت تیم ملی جودو بانوان ایران برعهده معصومه جعفری است. پیش از این مهسا شکیبایی و سمیرا خاک خواه با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفته بودند.



زندی راهی یک هشتم شد



ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم تکواندو در نخستین مسابقه خود برابر شوهارت از تاجیکستان با نتیجه دو بر صفر پیروز و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.



صعود ساینا کریمی به مرحله یک چهارم تکواندو



اولین نماینده تیم ملی تکواندو بانوان با برتری در نخستین دیدار راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم دور نخست به دیدار «وای لام» از هنگ کنگ رفت و با کسب پیروزی در این دیدار در دو راند متوالی راهی دور بعد شد.

وی برای صعود به نیمه‌نهایی، با «اوکاموتو» ای ژاپن پیکار می کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56709788"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5927602/56709788?width=600&height=350"></script></div>

تیم ریکرو کشورمان از کسب مدال برنز بازماند

تیم ریکرو مردان با ترکیب صادق اشرفی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی در دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل تیم هند شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. تیم ایران در دیدار رده‌بندی و برای کسب مدال برنز به مصاف تیم چین تایپه رفت، اما این دیدار را با نتیجه ۶ بر ۲ واگذار کرد و موفق به کسب مدال برنز نشد.

جوجیتسو در روز نخست بی‌مدال ماند

در ادامه رقابت‌های جوجیتسو در بازی‌های آسیایی، پوریا طاهرخانی در دیدار رده‌بندی وزن ۹۴- کیلوگرم به مصاف کیم هیدونگ از کره جنوبی رفت و در حالی که با ۲ امتیاز از رقیب پیش بود در یک دقیقه پایانی و طی یک غافلگیری بازی از دستش خارج شد و در نهایت پنج بر دو شکست خورد و مدال برنز را از دست داد.

طاهرخانی که با هدایت مهران ستار در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده بود، در دور نخست ظرف ۱۵ ثانیه با امتیاز عالی عبدالباسط رحیمی از افغانستان را از پیش رو برداشت. او در ادامه، در مرحله یک‌هشتم نهایی تولندی از قزاقستان را شکست داد و در یک‌چهارم نهایی نیز از سد حریف فیلیپینی گذشت.

نماینده وزن ۹۴- کیلوگرم ایران با وجود شکست نزدیک در مرحله نیمه‌نهایی مقابل پارک سونگهو از کره جنوبی، در مسابقه رده‌بندی برابر دیگر نماینده کره یعنی کیم هیدونگ قرار گرفت و راه به جایی نبرد تا روز اول برای جوجیتسوی ایران بدون مدال به پایان برسد.

فردا (شنبه) هم جوجیتسوی ایران ۲ نماینده دارد. بر این اساس از ساعت ۹ صبح به وقت محلی، نسیم محمدی و شهرزاد خوشنودزاده در بخش بانوان به مصاف حریفان خواهند رفت.



مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:





مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی (وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی آزاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

* ساغر مرادی (تکواندو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)