ناگویا ۲۰۲۶، صعود نخودی، زارع و بربط به نیمه‌نهایی

ناگویا ۲۰۲۶، صعود نخودی، زارع و بربط به نیمه‌نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز سیزدهم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (جمعه - ۱۰ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های جودو، پدل، والیبال، واترپلو، جوجیتسو، تیراندازی با کمان، کشتی آزاد و تکواندو به مصاف حریفان خود می‌روند.





مدال برنز نماینده جوجیتسو ایران قطعی شد

در آغاز رقابت‌های جوجیتسو، پوریا طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم به مصاف استایل نوازا به مصاف عبدالرحیمی از افغانستان رفت. این جدال در ۱۵ ثانیه ابتدایی، با امتیاز عالی به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. در مرحله یک‌هشتم نهایی طاهرخانی به مصاف مکسات تولندی جوجیتسوکار ۲۱ ساله قزاقستانی رفت و با شکست ۲ بر صفر او راهی جمع هشت نفر برتر شد. در این مرحله طاهرخانی «آلفرد رافائل آرلانو» از فیلیپین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. در این مرحله از رقابت‌ها طاهرخانی مقابل «پارک سونگ هو» از کره جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت و مدال برنزش را قطعی کرد.



امیرعباس چوپان از صعود به مرحله نیمه نهایی جودو بازماند

ملی پوش جودو ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جودو بازی‌های آسیایی با شکست برابر حریفی از ازبکستان نتوانست به نیمه نهایی صعود کند و به گروه شانس مجدد رفت.

در سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی که در سالن آیجی شهر ناگویا جریان دارد، امروز (جمعه ۱۰ مهر) امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.

ملی پوش جودو ایران در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

امیرعباس چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

چوپان باید برای رسیدن به مدال برنز در شانس مجدد رقابت هایش را ادامه دهد.

محمد نخودی راهی نیمه نهایی شد

رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز در سالن اینائی آغاز شد؛ جایی در روز نخست مسابقات کشتی‌گیران در سه وزن ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم روی تشک می‌روند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۶ نفر حضور دارند، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین رفت و موفق شد در یک مبارزه یکطرفه حریفش را با نتیجه ۱۱-۰ از پیش رو بردارد.

نخودی در مرحله یک‌چهارم نهایی با لی از کره‌جنوبی رو‌به‌رو شد و با اجرای فنون متنوع ۱۱ - ۱ از سد حریف کره‌ای گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

راهیابی امیرحسین زارع به نیمه نهایی در ۷۰ ثانیه

رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز در سالن اینائی آغاز شد؛ جایی در روز نخست مسابقات کشتی‌گیران در سه وزن ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم روی تشک می روند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع قهرمان جهان در دور نخست یاماموتو از ژاپن را ۱۰-۰ شکست داد‌‌.

ملی‌پوش پرافتخار سنگین وزن کشتی آزاد ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ساپاروف از ترکمنستان رفت‌‌ و در این کشتی هم‌ با یک‌ نمایش برتر موفق شد حریفش را در حالی با نتیجه ۱۱-۰ از پیش رو بردارد که فقط ۷۰ ثانیه از تایم کشتی گذشته بود.

زارع حریف را خاک کرد و‌ با اجرای باراندازهای متوالی اجازه خودنمایی به ساپاروف نداد و به نیمه نهایی رسید.

ابراهیم زاده گام نخست را محکم برداشت





در وزن ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیم‌زاده پس از در دور نخست، در مرحله بعد چارلز دیلوکشان از سریلانکا را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش روی برداشت. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار سوجیت از هند و سمیرالدین زازی از افغانستان سرشاخ خواهد شد. کوتارو کیوکا قهرمان المپیک در گروه ابراهیم زاده قرار دارد.

امیر سینا بختیاری در تکواندو مجازی حذف شد

برای نخستین بار مسابقه مجازی تکواندو در بازی‌های آسیایی اجرا شد که طی آن نماینده کشورمان امیر سینا بختیاری در نخستین مسابقه خود مقابل جسوربیک از ازبکستان قرار گرفت تا با شکست وی به دور بعدی راه یابد. وی در مسابقه دوم خود مقابل زانگ هان از سنگاپور قرار گرفت و در نهایت ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و حذف شد، اما در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم امروز می‌بایست به مصاف حریفان برود.

صعود مریم بربط به نیمه‌نهایی جودو ناگویا

سومین عضو تیم ملی جودو بانوان ایران در دومین مبارزه خود حریف نامدار چینی خود را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی صعود کرد.

سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (جمعه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد که طی آن مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

عضو تیم ملی جودو بانوان ایران در نخستین مبارزه خود به مصاف «خوسلن اوتگونبایار» از مغولستان رفت و در یک مبارزه برتر وی را با امتیاز ایپون مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

مریم بربط در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «هونگتائوو» از چین که رنکینک ۱۶ جهان را در اختیار دارد، رفت و در یک مبارزه برتر و نمایشی قابل تحسین حریف را ایپون کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

تنها نماینده بادبانی ایران پانزدهم شد

شهاب خاتم تنها نماینده بادبانی کشورمان با کسب عنوان پانزدهم به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها در کلاس ILCA ۷ در آب‌های گاماگوری آیچی ناگویا برگزار شد.

تنها نماینده کشورمان در چهار مسابقه پایانی به ترتیب رتبه‌های چهاردهم، سیزدهم و پانزدهم را به دست آورد تا در مجموع با کسب عنوان پانزدهمی در بین ۱۸ نماینده آسیایی به کار خود خاتمه دهد.



مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:





مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی (وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)