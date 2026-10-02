ناگویا ۲۰۲۶، صعود زارع و نخودی به فینال

ناگویا ۲۰۲۶، صعود زارع و نخودی به فینال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز سیزدهم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (جمعه - ۱۰ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های جودو، پدل، والیبال، واترپلو، جوجیتسو، تیراندازی با کمان، کشتی آزاد و تکواندو به مصاف حریفان خود می‌روند.





مدال برنز نماینده جوجیتسو ایران قطعی شد

در آغاز رقابت‌های جوجیتسو، پوریا طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم به مصاف استایل نوازا به مصاف عبدالرحیمی از افغانستان رفت. این جدال در ۱۵ ثانیه ابتدایی، با امتیاز عالی به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. در مرحله یک‌هشتم نهایی طاهرخانی به مصاف مکسات تولندی جوجیتسوکار ۲۱ ساله قزاقستانی رفت و با شکست ۲ بر صفر او راهی جمع هشت نفر برتر شد. در این مرحله طاهرخانی «آلفرد رافائل آرلانو» از فیلیپین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. در این مرحله از رقابت‌ها طاهرخانی مقابل «پارک سونگ هو» از کره جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت و مدال برنزش را قطعی کرد.



چوپان به یک قدمی مدال برنز جودو رسید



ملی پوش جودو ایران که در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جودو بازی های آسیایی شکست خورده بود، در اولین مبارزه شانس مجدد خود برابر حریف اماراتی به برتری رسید.

در سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی که در سالن آیجی شهر ناگویا جریان دارد، امروز (جمعه ۱۰ مهر) امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.

ملی پوش جودو ایران در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

امیرعباس چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

ملی پوش جودو ایران در اولین مبارزه شانس مجدد خود به مصاف «حاجی مراد عمروف» از امارات رفت و با ضربه ایپون این حریف را هم از سد راه برداشت تا به یک قدمی مدال برنز برسد.

هدایت تیم ملی جودو مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است. در دو روز نخست مسابقات جودو ابوالفضل محمودی و الیاس پرهیزگار به مصاف حریفان خود رفتند اما نتوانستند به مدال دست پیدا کنند.



نخودی به یک‌قدمی طلای ناگویا رسید



در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۶ نفر حضور دارند، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین رفت و موفق شد در یک مبارزه یکطرفه حریفش را با نتیجه ۱۱-۰ از پیش رو بردارد.

نخودی در مرحله یک‌چهارم نهایی با لی از کره‌جنوبی رو‌به‌رو شد. این کشتی هم با برتری مطلق نخودی همراه بود و او با اجرای فنون متنوع ۱۱-۱ از سد حریف کره‌ای گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

آزادکار ۸۶ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل مالیک شاوائف از قرقیزستان روی تشک رفت. نخودی در یک کشتی برتر توانست ۳-۰ از حریف پیش بیفتد و با کنترل کشتی با همین نتیجه به پیروزی برسد.

راهیابی امیرحسین زارع به فینال

امیرحسین زارع آزاد کار وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران در آغاز رقابت‌های کشتی ازاد بازی‌های آسیایی و در کمتر از ۳ ثانیه یاماموتو از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم راه یافت. زارع در این مرحله به مصاف ساپاروف از ترکمنستان رفت و در این کشتی هم با یک نمایش برتر موفق شد حریفش را در حالی با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد که فقط ۷۰ ثانیه از تایم کشتی گذشته بود. اینگونه زارع به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی زارع با نتیجه ۳ بر ۳ کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد و فینالیست شد.

عباس ابراهیم‌زاده راهی دیدار رده بندی شد در وزن ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیم‌زاده پس از در دور نخست، در مرحله بعد چارلز دیلوکشان از سریلانکا را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش روی برداشت. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، ابراهیم زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله سید عمر زازی از افغانستان را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. ابراهیم زاده برای کسب مدال برنز باید با کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن مبارزه کند.

امیر سینا بختیاری در تکواندو مجازی حذف شد

برای نخستین بار مسابقه مجازی تکواندو در بازی‌های آسیایی اجرا شد که طی آن نماینده کشورمان امیر سینا بختیاری در نخستین مسابقه خود مقابل جسوربیک از ازبکستان قرار گرفت تا با شکست وی به دور بعدی راه یابد. وی در مسابقه دوم خود مقابل زانگ هان از سنگاپور قرار گرفت و در نهایت ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و حذف شد، اما در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم امروز می‌بایست به مصاف حریفان برود.

مریم بربط راهی رده‌بندی شد

در ادامه مسابقات جودو مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم به مصاف خوسلن اوتگونبایار از مغولستان رفت. در این مبارزه مریم بربط در همان لحظات ابتدایی مبارزه حریف خود را ایپون کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. در این مرحله مریم بربط به مصاف «هونگتائوو» از چین که رنکینک ۱۶ جهان را در اختیار دارد، رفت و در یک مبارزه برتر و نمایشی قابل تحسین حریف را ایپون کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. او برای رسیدن به فینال به مصاف «میزوکی سوگیمورا» از ژاپن رفت و در شرایطی که از حریف جلو بود در یک لحظه غافلگیر شد و با ایپون نتیجه را واگذار کرد و باید برای مدال برنز مبارزه کند.



صعود ساینا کریمی به مرحله یک چهارم تکواندو



اولین نماینده تیم ملی تکواندو بانوان با برتری در نخستین دیدار راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم دور نخست به دیدار «وای لام» از هنگ کنگ رفت و با کسب پیروزی در این دیدار در دو راند متوالی راهی دور بعد شد.



وی برای صعود به نیمه‌نهایی، با «اوکاموتو» ای ژاپن پیکار می کند.









مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:





مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی (وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)