به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم بصیر، ولایتمدار و همیشه در صحنه باب الرضا، دیشب هم با حضور کم نظیر در خیابان‌ها و میادین شهر‌های مختلف خراسان شمالی و با فریاد‌های الله اکبر، بار دیگر پایداری و استقامت خود را در برابر تهدیدات دشمنان، معنایی عمیق بخشیدند و نشان دادند، اتحاد و همبستگی، محکمترین سد دفاعی در برابر تجاوز دشمنان به خاک ایران اسلامی است.