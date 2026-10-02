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حضور و میدان داری اهالی خراسان شمالی در برابر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی در دویست و پانزدهمین شب استقامت نیز به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم بصیر، ولایتمدار و همیشه در صحنه باب الرضا، دیشب هم با حضور کم نظیر در خیابانها و میادین شهرهای مختلف خراسان شمالی و با فریادهای الله اکبر، بار دیگر پایداری و استقامت خود را در برابر تهدیدات دشمنان، معنایی عمیق بخشیدند و نشان دادند، اتحاد و همبستگی، محکمترین سد دفاعی در برابر تجاوز دشمنان به خاک ایران اسلامی است.