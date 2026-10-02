جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی ، برنامه های هفته فراجا و اقدامات پلیس برای افزایش ارتباط و پاسخگویی به مردم را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در نشست خبری هفته فراجا، عملکرد یکساله پلیس خراسان شمالی در حوزه های مقابله با سرقت، مواد مخدر، جرائم سایبری و حوادث ترافیکی تشریح شد.

به گفته سردار محمد غلامی برخی برنامه های هفته نیروی انتظامی امسال از دهم تا شانزدهم مهر با شعار «پلیس مجاهد، مردم مبعوث و ایران سرافراز » عبارتند از مسابقات موتورسواری و‌اتومبیلرانی، میز خدمت، میز سلامت و مشاوره حقوقی در حاشیه نماز جمعه برپا خواهد شد. همچنین یادآوری شهدای غریب در میدان شهید شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه میزان پول کلاهبرداری شده ای که پلیس فتای استان در یک سال گذشته به صاحبانش بازگردانده بالغ بر ۴۰میلیارد تومان است گفت: افزایش ۱۱درصدی کشف سرقت و ۱۰درصدی دستگیری سارقان و همچنین افزایش ۳۷درصدی سوانح درون شهری ، افزایش ۳۸ درصدی متوفیان تصادفات درون شهری ( از ۴۲ نفر به ۵۸ نفر ) و کاهش متوفیان تصادفات برون شهری ( از ۲۴۹ به ۲۲۵نفر ) ازجمله آمار و اطلاعات یک سال گذشته فرماندهی انتظامی استان است.