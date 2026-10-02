امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

سی و سومین اجلاس سراسری نماز در مشهد مقدس

سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز با هدف تبیین جایگاه نماز در اندیشه و سیره امام شهید، با پیام آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۰:۴۰
خبرهای مرتبط

اقامه نماز بر پیکر دو قاضی شهید به امامت رهبر معظم انقلاب

اقامه نماز عید سعید قربان در جزیره کیش

اقامه نماز عید قربان در حرم مطهر رضوی

برچسب ها: نماز ، اجلاس نماز ، حرم رضوی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 