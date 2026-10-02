به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار اسماعیل قاآنی در دومین سالگرد شهادت رهبران جبهه مقاومت لبنان، اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب در نماز جمعه نصر، یک هفته پس از شهادت سید حسن نصرالله، تأکید کردند که اتحاد مسلمانان موجب عزت آنان می‌شود و به برکت حکمت الهی، زمینه تحقق هدف‌های آنان را فراهم می‌کند.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب فرمودند که هر ملتی باید در برابر تجاوز دشمن به ملت‌های دیگر هوشیار باشد و از ملت‌های مظلوم حمایت کند؛ چون اگر دشمن در یک نقطه موفق شود، به سراغ نقطه بعدی خواهد رفت.

سردار قاآنی گفت: باید کمربند دفاع، استقلال‌طلبی و عزت را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در سراسر جهان اسلام، محکم کنیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: امروز به برکت خون شهیدانی مانند سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، اتحاد ملت‌های اسلامی در حال تقویت است و جریان‌های تفرقه‌افکن، بیش از گذشته شکست می‌خورند.

آمریکا با وجود همه امکانات خود از عراق اخراج شد و در برابر ایران، شکست خفت‌باری خورد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دومین سالگرد شهادت رهبران جبهه مقاومت لبنان در زمانی برگزار می‌شود که آمریکایی‌ها با وجود همه امکانات و تجهیزات خود، از عراق اخراج شده و مردم این کشور به برکت مقاومت ملت عراق و قهرمانان جبهه مقاومت، این پیروزی را جشن گرفته‌اند.

سردار قاآنی گفت: اگرچه وضع دشوار بوده، اما به حول و قوه الهی، حرکت جبهه مقاومت رو به جلو است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: امروز شاهد وحدت ساحت‌ها در جبهه مقاومت هستیم و هر یک از بخش‌های آن با تدبیر و اقدام‌های حساب‌شده، دشمن را غافلگیر می‌کنند.

سردار قاآنی اظهار داشت: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند که می‌توانند ایران را در ۴ روز یا حداکثر ۲ هفته به تسلیم وادار کنند، اما با وضعی به‌طور کامل متفاوت از حساب‌های خود روبرو شدند.

عراق با هماهنگی دولت و مقاومت، آثار باقی‌مانده حضور آمریکا را نیز پاک خواهد کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: عراق، امروز آمریکا را اخراج کرده و ان‌شاءالله با هماهنگی میان دولت، ارکان مختلف کشور و فرزندان مقاومت، آینده خود را با سلامت، صلابت و سیادت بیشتری پیش خواهد برد.

سردار قاآنی گفت: آثار باقی‌مانده از حضور آمریکا در عرصه‌های دیگر نیز باید پاک شود و نشانه‌های آن را امروز می‌توان مشاهده کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: آمریکا تلاش می‌کند با طرح موضوع‌های فرعی، از جمله پرواز هواپیماها، اهمیت اخراج خود از عراق را برای افکار عمومی جهان کمرنگ کند.

سردار قاآنی تصریح کرد: فرزندان مقاومت در یکی از حساس‌ترین نقطه‌های منطقه، با ایستادگی، تدبیر و برنامه‌ریزی در عراق حضور دارند و مسیر خود را ادامه می‌دهند.



آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تسلیم جمهوری اسلامی ایران حمله کردند، اما طراحی‌های دشمن شکست خورد / جمهوری اسلامی ایران حتی در اوج جنگ نیز دوستان خود و ملت‌های ستم‌دیده را فراموش نکرد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال است که با توطئه‌ها و اقدام‌های مختلف آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی روبرو بوده است و وقتی آن‌ها دیدند با واسطه‌ها و روش‌های مختلف به نتیجه نمی‌رسند، به‌صورت مشترک به ایران حمله کردند.

سردار قاآنی اظهار داشت: طرح آن‌ها این بود که در چند روز، جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وادار کنند، اما به حول و قوه الهی و با هدایت رهبر معظم انقلاب، ملت ایران با صلابت و قدرت ایستاد و طراحی‌های دشمن، یکی پس از دیگری شکست خورد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران حتی در اوج جنگ نیز دوستان خود و ملت‌های ستم‌دیده‌ای را که مورد ظلم آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، فراموش نکرده و تا امروز در کنار آن‌ها ایستاده است و پس از این نیز خواهد ایستاد.