به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، سید علی مهدیان معاون برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز _پنجشنبه نهم مهر_ در سی‌وسومین اجلاسیه سراسری نماز که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد،بیانیه هیئت عالی داوری ستاد اقامه نماز کشور در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی را خواند.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، این ارزیابی به دستور امام شهید بود که فرموده بودند دستگاه‌های موفق و کمتر موفق در زمینه اقامه نماز معرفی شود.

در بخشی از بیانیه هیئت عالی داوری ستاد اقامه نماز کشور در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی آمده است: با عنایت به جایگاه رفیع نماز در تعالی فرد و جامعه ستاد اقامه نماز در اجرای منویات قائد شهید عظیم‌الشأن رضوان الله تعالی علیه و با استناد به آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگی اقامه نماز مصوب هیئت محترم وزیران، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز را با رویکردی علمی، واقع‌بینانه، هدفمند و مبتنی بر بهبود مستمر و توجه به شرایط حاکم بر دستگاه‌های اجرایی در سال مورد ارزیابی به انجام رساند.

این ارزیابی در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت ۲۹ ارزیاب انجام شد و هفت هزار و ۹۵۲ واحد اداری و اجرایی در بیش از ۳۳ هزار نفر ساعت کار کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

در این مسیر گزارش‌ها و مستندات ارسالی دستگاه‌ها، مشاهدات میدانی ناظرین و ارزیابان، نشست‌های مشترک کارشناسی و توضیحات تکمیلی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در جلسات بررسی اعتراضات، همگی در داوری نهایی مورد توجه قرار گرفت تا نتیجه ارزیابی برآمده از مجموعه از شواهد و بررسی‌های کارشناسی و متناسب با ماموریت‌ها و اقتضائات هر دستگاه باشد.

در این فرایند ارزیابی سازمان‌های تابعه و توابع ستادی توسط هیئت ارزیابی حوزه ستادی همان دستگاه انجام و نتایج در نشستی مشترک با حضور هیئت مرکزی ارزیابی ستاد اقامه نماز مورد بررسی و به تصویب رسید.

هیئت عالی داوری ستاد اقامه نماز ضمن ارج نهادن به تلاش‌های مدیران کارکنان ائمه جماعت و همه فعالان عرصه نماز تاکید می‌نماید که نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز نیازمند عزم جدی مدیران ارشد، حمایت مستمر و فراهم ساختن زمینه‌های مناسب برای اقامه باشکوه نماز است، از این منظر تقویت جایگاه نماز در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و توجه بیشتر به نقش آن در سلامت اداری، پیش‌بینی برنامه‌های موثر و متناسب با نیاز نسل نو و خانواده‌ها، ایجاد ساختارهای مناسب و تامین اعتبار مورد نیاز ضرورت جدی‌است. همچنین استقرار حکمرانی اقامه نماز، تقویت شوراهای اقامه نماز و ضمانت اجرایی مصوبات آن‌ها و قرار گرفتن نماز در رأس اولویت‌های مهم فرهنگی نظام اداری و اجرایی کشور از انتظارات اساسی هیئت عالی داوریست.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: هیئت عالی داوری ستاد اقامه نماز از ریاست محترم جمهور و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی انتظار دارد با حمایت، هدایت و پشتیبانی موثر زمینه تحقق این اهداف را فراهم آورند. همچنین از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می‌رود با بازنگری و به روز رسانی طرح جامعه اقامه نماز، زمینه تصویب و ابلاغ سند ملی حکمرانی اقامه نماز را فراهم سازد.

شایان ذکر است در ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی با توجه به تفاوت مأموریت‌ها ساختارها و وظایف تخصصی دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی در پنج گروه مستقل علمی، آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، مدیریتی، قضایی، عمرانی تولیدی و صنعتی، اجتماعی، خدماتی و رفاهی انجام پذیرفت تا ضمن رعایت تناسب و اقتضائات هر حوزه زمینه شناسایی اقدامات موثر تجربه‌های موفق و الگوی شایسته فراهم نماید.

بر همین اساس وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نیرو به عنوان دستگاه‌های شایسته تقدیر معرفی می‌شود و تلاش‌های آنان قدردانی به عمل می‌آید.

همچنین ۱۵ سازمان مستقل و واحد تابعه از جمله سازمان انرژی اتمی، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دانشگاه شهید رجایی، ادارات کل انجمن اولیا مربیان و قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، حوزه هنری انقلاب اسلامی، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ملی پست، پست بانک جمهوری اسلامی، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ملی گاز و شرکت مدیریت منابع آب ایران شایسته قدردانی شناخته شدند.

در بخش مدیران برتر نمازی نیز عملکرد وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی و سردار سرتیپ پاسدار حسین محبی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز شایسته تقدیر است.

در پایان هیئت عالی داوری ستاد اقامه نماز ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه‌ها و واحدهای شایسته تقدیر مراتب سپاس خود را از همه مدیران کارکنان ائمه جماعات و فعالان عرصه نماز که مسیر ترویج و توسعه این فریضه الهی تلاش کردند اعلام می‌دارد و انتظار دارد مدیران دستگاه اجرایی با نگاهی عمیق عملیاتی و آینده نگر اقامه نماز را با جدیت دنبال کند. باشد که با استمرار این رویکرد و با همدلی هم افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها فرهنگ اقامه نماز در کنار اخلاق امانت‌داری مسئولیت پذیری و خدمت صادقانه به مردم بیش از پیش در تار و پود ساختار اداری و اجرایی کشور نهادینه شود و آثار نورانی آن در رفتار فردی فرهنگ سازمانی و خدمت به مردم شریف ایران اسلامی جلوه‌گر گردد.