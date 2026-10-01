یک منبع آگاه منطقه‌ای به شبکه خبری پرس‌ تی‌وی گفت: برنامه نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات، کشاندن ترامپ به مهلکه جدید با ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن گفت‌وگوی این منبع آگاه منطقه‌ای با شبکه خبری پرس‌ تی‌وی به این شرح است:

نقشه مضحک ربایش هواپیما به مقصد سرزمین‌های اشغالی از مبدأ امارات و فرود آمدن در عربستان در حالی روز چهارشنبه اجرایی شد که ۳ روز قبل از آن، نتانیاهو با همراهی چند مقام ارشد امنیتی و نظامی خود به امارات سفر کرد و این نقشه در آن‌جا نهایی شد.

در آن سفر، علاوه بر موظف شدن امارات به نقش‌آفرینی در طرح‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی، مذاکره‌های چند جانبه‌ با حضور مقام‌های چند کشور عربی دیگر برای طراحی یک عملیات پرچم دروغین و انتساب آن به ایران برگزار شد.

هدف از این عملیات، وادار کردن ترامپ به مهلکه و دور جدیدی از جنگ با ایران بوده، چون نتانیاهو به شدت نگران است و در صورت برگزاری انتخابات کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) در وضع حال حاضر، ائتلاف او قادر به کسب اکثریت و تشکیل دولت نخواهد بود؛ در این صورت با برکناری از نخست‌وزیری، باید ادامه زندگی سیاسی خود را پشت میله‌های زندان بگذراند.

نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی امیدوار است با تسلطی که بر کاخ سفید و شخص ترامپ دارد، بتواند بار دیگر او را وارد یک جنگ گسترده کند و از سلاح، اقتصاد و اعتبار رو به افول آمریکا همچنان برای ترمیم وضع بغرنج سیاسی خود استفاده کند.

در ایران با رصد کامل تحرک‌های دشمن آمریکایی و صهیونیستی و نقشه‌خوانی از احتمال حماقت جدید به بهانه طرح مضحک نتانیاهو در ربایش از قبل طراحی‌شده هواپیما، این آمادگی وجود دارد که در صورت هرگونه شرارت دشمن، ضربه‌های سخت و ویران‌کننده به‌گونه‌ای به رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد شود که از پرچم دروغین و بازی جعلی خود پشیمان شوند.