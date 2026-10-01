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رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان شرقی از تحصیل ۱۲۴ دانشآموز ناشنوا در مدارس استان خبر داد و گفت: چهار مدرسه به صورت اختصاصی برای دانشآموزان ناشنوا فعالیت و این دانشآموزان در هفت مدرسه دیگر نیز در کنار سایر گروههای دانشآموزی تحصیل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،فریبا سردارپور در هفته جهانی ناشنوایان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی فعال در حوزه آموزش دانشآموزان ناشنوا در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: نزدیک به ۹۰ نفر از همکاران فرهنگی در مدارس و مراکز مرتبط با آموزش دانشآموزان ناشنوا در سراسر استان فعالیت دارند که از این تعداد ۱۰ نفر نیز خودشان ناشنوا هستند.
وی افزود:در مدرسه ابتدایی محمد مردانی آذر ۳۵ دانشآموز با همکاری ۱۲ نفر از کارکنان، در هنرستان محمد مردانیآذر ۴۳ دانشآموز با ۲۵ همکار، در مدرسه باغچهبان ۲ تعداد ۲۷ دانشآموز با ۱۱ همکار و در مدرسه علامه طباطبایی ۱ نیز ۱۹ دانشآموز با ۱۰ همکار مشغول به تحصیل و فعالیت هستند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان شرقی ادامه داد: سایر دانشآموزان و همکاران این حوزه نیز در مناطق مراغه، میانه، هشترود، ناحیه ۴ تبریز و آذرشهر مشغول به تحصیل و خدمت هستند.
سردارپور با تاکید بر اهمیت فراهمکردن فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان ناشنوا گفت: آموزش و پرورش استثنایی استان تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیت مدارس و نیروهای تخصصی، زمینه حضور موثر و برخورداری دانشآموزان ناشنوا از خدمات آموزشی را فراهم کند.