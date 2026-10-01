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معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده در تامین و ورود برخی داروهای مورد نیاز بیماران خاص بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای تامین به موقع دارو، رفع کمبودهای موجود و تسهیل دسترسی بیماران به اقلام دارویی مورد نیاز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در نشست با رئیس و شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی با هدف بررسی مسائل و چالشهای حوزه نظام سلامت استان ضمن قدردانی از تلاشهای کادر بهداشت و درمان در ارائه خدمات به مردم، به ویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر بر ضرورت توجه به دغدغهها و مسائل موجود در نظام سلامت تاکید کرد.
وی اظهار داشت:مراجعه مردم به مراکز درمانی دولتی افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر این مراکز وارد کرده است از این رو اتخاذ راهکارهای موثر برای مدیریت مناسب و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ضروری است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت حوزه بهداشت در نظام سلامت افزود: باید هم زمان به حوزههای بهداشت و درمان توجه شود و رویکردهای پیشگیرانه در نظام سلامت استان تقویت شود.
محمدزاده همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به اضافه دریافت در برخی بیمارستانها و مراکز درمانی بر ضرورت اتخاذ راهکارهای اساسی برای ساماندهی این موضوع و صیانت از حقوق بیماران تاکید کرد.
وی نظارت جدیتر بر فرآیند ارائه خدمات درمانی را ضروری دانست و در عین حال بر تقدیر و حمایت از پزشکان و کادر درمان اخلاقمدار و متعهد تاکید کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: معرفی و تقدیر از پزشکان و کادر درمان متعهد و اخلاق مدار میتواند زمینه ساز ترویج الگوهای حرفهای و تقویت اعتماد عمومی به مجموعه نظام سلامت شود.
محمدزاده در ادامه با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده در تامین و ورود برخی داروهای مورد نیاز بیماران خاص بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای تامین به موقع دارو، رفع کمبودهای موجود و تسهیل دسترسی بیماران به اقلام دارویی مورد نیاز تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به بدهی مراکز بیمه به داروخانهها و آزمایشگاهها اظهار داشت: تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی را با مشکلات و محدودیتهای جدی مواجه کرده است و ضروری است در چارچوب سازوکاری مشخص، نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت به موقع این مطالبات از سوی مراکز بیمه اقدام شود.
در ادامه این نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونان این دانشگاه نیز به بیان مسائل، دغدغهها و چالشهای حوزه نظام سلامت در استان پرداختند.