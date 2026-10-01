پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز آتشنشان از ۷ آتشنشان نمونه و ۷ همیار آتشنشان در میانه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت روز آتشنشان مراسمی با حضور مسئولان و آتشنشانان برگزار شد در این مراسم از ۷ آتشنشان نمونه که در طول سال عملکرد برجستهای داشتند تقدیر به عمل آمد.
همچنین ۷ نفر از همشهریانی که طی امسال به عنوان همیار و یاور آتشنشانان در حوادث و عملیات مختلف همکاری کرده بودند مورد تجلیل قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این مراسم ارتقای درجه ۶ نفر از آتشنشانان به آنان اعطا شد.