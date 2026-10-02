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سرپرست امور آب و فاضلاب گمیشان، از پایان عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آبرسانی و اجرای اتصالی در روستای خواجه نفس (کوچه مدرسه مغفوری) با هدف تقویت فشار شبکه در نقاط بحرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،رامین غریب گفت: در راستای شناسایی و تقویت فشار شبکه توزیع آبرسانی در نقاط بحرانی و رفع تنشهای احتمالی، عملیات اصلاح و توسعه شبکه در این روستا در دستور کار تیمهای عملیاتی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با تلاش پرسنل فنی امور آب و فاضلاب گمیشان، عملیات اجرای اتصالی و اصلاح شبکه در کوچه مدرسه مغفوری با موفقیت به انجام رسید تا اهالی این منطقه از وضعیت فشار مطلوبتری بهرهمند شوند.
سرپرست امور آب و فاضلاب گمیشان تأکید کرد: اجرای این عملیات، گامی دیگر در راستای بهینهسازی و ارتقای کیفیت آبرسانی به شهروندان است و این مجموعه تمام توان خود را برای تداوم خدمترسانی و پایداری شبکه در نقاط مختلف شهرستان به کار خواهد بست.