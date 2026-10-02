به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،در راستای فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حضور و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه و با هدف توسعه فرصت‌های اشتغال و بهره‌مندی از ظرفیت‌های توانمند این افراد، دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل بهزیستی استان گلستان، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ۴ تا ۱۳ مهرماه نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به سامانه hrtc.ir مراجعه کنند.

این آزمون با هدف ایجاد فرصت‌های برابر شغلی و تقویت زمینه حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی و اداری برگزار می‌شود.