پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون گلستان بر ضرورت استمرار فرهنگ اهدای خون تأکید کرد و از اجرای طرح ملی خاتون در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فاطمه محمدی با اشاره به همافزایی دو رویکردِ «تکریم جایگاه بانوان» و «ترویج فرهنگ ایثار»، اظهار کرد: استان گلستان به عنوان یکی از شش استان منتخب کشور، میزبان اجرای طرح ملی و ارزشمند «خاتون؛ از دیرباز تا کنون» است.
مدیرکل انتقال خون استان گلستان با بیان اینکه اهداف این طرح فراتر از یک اقدام صرفاً پزشکی است، افزود: در طرح خاتون، تلاش میکنیم تا با بسترسازی فرهنگی و فراهم کردن زیرساختهای لازم، شرایط اهدای خون را برای بانوان عزیز استان تسهیل کنیم تا آنان با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری در این مسیر خیرخواهانه گام بردارند.
وی ضمن دعوت از عموم مردم برای مشارکت بیشتر، خاطرنشان کرد: اهدای خون یک مسئولیت اجتماعی است که نباید محدود به مناسبتهای خاص باشد. نیاز به خون و فرآوردههای خونی، نیازی همیشگی و حیاتی است و پایداری ذخایر خونی استان و شبکه ملی خونرسانی کشور، تنها با همراهی مستمر و آگاهانه شما مردم شریف و نوعدوست محقق خواهد شد.