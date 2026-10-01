

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز از رقابت‌های تکواندوی بازی‌های آسیایی ناگویا، جمعه ۱۰ مهر با برگزاری رقابت‌های نمایندگان ایران در دو بخش مردان و زنان و مسابقات آنلاین برگزار خواهد شد.

با قرعه‌کشی و اعلام برنامه مسابقات، چهار نماینده ایران رقبای خود را شناختند. بر همین اساس و در بخش مردان، ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم به مصاف لویقجونی شوهرت‌زود از تاجیکستان می‌رود. ابوالفضل در صورت پیروزی در این مبارزه، دور بعد به مصاف برنده نمایندگان قزاقستان و عمان خواهد رفت.

امیرسینا بختیاری نیز در وزن ۸۰- کیلوگرم با گیژانگ ژیانگ از چین مصاف می‌دهد. بختیاری در صورت برتری در این مسابقه، در دور بعد به مصاف برنده نمایندگان قزاقستان و تایلند خواهد رفت.

همچنین در بخش زنان، ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم مقابل سیو وای‌لام از هنگ کنگ قرار می‌گیرد. کریمی در صورت پیروزی در این مبارزه، در دور بعد به مصاف برنده نمایندگان ژاپن و تیمور شرقی می‌رود.

ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم استراحت دارد و منتظر برگزاری رقابت‌های یک هشتم نهایی وزن خود خواهد ماند. مرادی در دور بعد به مصاف برنده نمایندگان قرقیزستان و هنگ کنگ می‌رود.

پیش از برگزاری این مسابقات، امیرسینا بختیاری در مسابقات آنلاین در دور یک هشتم نهایی مقابل جسوربک جایسونوف ازبک قرار خواهد گرفت. بختیاری در صورت پیروزی در این مبارزه، در دور بعد به مصاف برنده نمایندگان قرقیزستان و سنگاپور می‌رود.