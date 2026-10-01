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جمعی از طلاب حوزه علمیه قم و نیروهای بسیجی «تیپ مستقل ۸۳ امام صادق(ع) با حضور در «تنورخانه نان ایران»، پخت نان برای رزمندگان اسلام را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیش از ۳۰ نفر از طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم دوشادوش نیروهای بسیجی، در فرایند پخت و بستهبندی نان مشارکت فعال دارند.
این عملیات خیرخواهانه در «تنورخانه نان ایران»، واقع در عمود ۸۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) شهر قم انجام میشود. این مجموعه که در نیمه شعبان سال گذشته با هدف خدمترسانی عمومی افتتاح شد، تاکنون کارنامهای درخشان در خدمترسانی به زائران و مردم داشته است.
طبق گزارش مسئولان این مرکز، در بازه زمانی از زمان افتتاح تاکنون، بیش از ۳۵۰ هزار قرص نان در این تنورخانه طبخ و توزیع شده است که عمده این اقدامات در مناسبتهای مذهبی و ملی از جمله نیمه شعبان، عید سعید غدیر خم و ایام نوروز متمرکز بوده است.
ظرفیت عظیم مشارکت مردمی در این مجموعه، آن را به کانونی برای فعالیتهای جهادی تبدیل کرده است؛ بهگونهای که هماکنون بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از سراسر کشور و ۴۸۰ نفر از اهالی استان قم در سامانه خادمین این تنورخانه عضو بوده و در مناسبتهای مختلف برای پخت نان اعلام آمادگی میکنند.