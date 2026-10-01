به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم، مجموعه ورزشی و تفریحی محله قوخ با مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه شامل زمین چمن مصنوعی، زمین والیبال، پیاده‌روسازی، جدول‌گذاری، سنگ‌فرش، مبلمان شهری و روشنایی است و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تفریحی و ارتقای کیفیت محیط شهری در این محله احداث شده است.

همچنین در ادامه این مراسم، آیین کلنگ‌زنی کتابخانه محله قوخ برگزار شد. این پروژه در زمینی به مساحت ۵۸۲ مترمربع احداث خواهد شد که زیربنای آن ۴۶۳ مترمربع و فضای سبز آن ۴۶ مترمربع پیش‌بینی شده است.