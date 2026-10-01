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وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند

وقتی بازگشت بدون پشیمانی هنرمندان به وطن، دغدغه عدالت و اجرای قانون در جامعه را بیدار می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۲۲:۴۲
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برچسب ها: بازگشت به وطن ، عدالت ، هنرمندان
 