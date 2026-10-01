به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس هیئت اسکواش کردستان اظهار کرد: فدراسیون اسکواش و وزارت ورزش و جوانان، پنج استان کشور را برای اجرای طرح ملی توسعه همگانی اسکواش انتخاب کرده‌اند که کردستان نیز یکی از این استان‌هاست.

آناهیتا گل‌محمدی هدف اصلی این طرح را معرفی رشته اسکواش به عموم مردم، توسعه همگانی این رشته و شناسایی استعداد‌های ورزشی عنوان کرد و افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه در چند ایستگاه و در قالب آیتم‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که از جمله آنها می‌توان به سرعت و شتاب، چابکی، نشانه‌گیری، کنترل توپ و برخی مهارت‌های حرکتی اشاره کرد.

وی افزود: اطلاعات و نتایج این ارزیابی‌ها برای استعدادیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد و فدراسیون اسکواش نیز دو پورتال برای اجرای این طرح در پنج استان در نظر گرفته است تا روند شناسایی و ثبت استعداد‌های ورزشی به شکل منسجم انجام شود.