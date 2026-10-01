سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: هواپیما‌های دشمن سعودی در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷ حمله هوایی و موشکی علیه استان‌های تعز، صعده و الجوف انجام دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: هواپیما‌های دشمن سعودی در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷ حمله هوایی و موشکی علیه استان‌های تعز، صعده و الجوف انجام دادند. حملات هوایی دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌های «F-۱۵» و «تایفون» انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند و حملات موشکی نیز از جیزان انجام شد.

وی گفت: در حملات دشمن سعودی، زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله شبکه‌های مخابراتی، مدارس و سایر تأسیسات در تعز، صعده و الجوف هدف قرار گرفت.

بر این اساس؛ مجموع حملات سعودی از آغاز تشدید تنش به ۱۲۵۶ حمله هوایی و موشکی رسیده است.