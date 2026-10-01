به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ششمین جلسه شورای هم‌اندیشی سومین کنگره ملی شهدای استان مازندران با حضور سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های کشوری و استانی در ساری برگزار شد.

در این نشست، سازوکار‌های اجرایی برنامه‌های کنگره بررسی و بر ضرورت شبکه‌سازی نخبگانی و توجه به نوجوانان در مقابله با جنگ شناختی تأکید شد.

سردار موحد فرمانده سپاه کربلا، با تشریح سیاست‌های کلان این رویداد ملی گفت: آیین افتتاحیه سومین کنگره ملی شهدای مازندران در ایام هفته مازندران در شهر ساری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم از کتاب مرجع شناسنامه لشکر ۲۵ کربلا رونمایی خواهد شد که فرآیند پژوهش و تدوین آن هفت سال به طول انجامیده است.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ابعاد نبرد رسانه‌ای معاصر گفت: دشمن در جنگ شناختی، بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای خود را بر هویت‌زدایی از نوجوانان و ایجاد انقطاع میان‌نسلی متمرکز کرده است.

سردار موحد افزود: بر همین اساس، اولویت کنگره باید بر امیدآفرینی، پیوند نسل جدید با قهرمانان بومی و بازآفرینی هویت اسلامی دیار علویان استوار باشد.

وی با تأکید بر توجه ویژه به نوجوانان در تولیدات هنری، استفاده از هیئت‌های اندیشه‌ورز دانش‌آموزی و دانشجویی را برای بهره‌گیری از ظرفیت نسل نو و توجه به ذائقه نسل امروز ضروری دانست.

فرمانده سپاه کربلا همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره شهدای خانوادگی در پنج شهرستان استان تا سال ۱۴۰۸ خبر داد و گفت: این یادواره‌ها به عنوان برنامه‌های محوری شهرستان‌ها و پیش‌کنگره برگزار خواهند شد.

وی با اشاره به شهادت پنج خانواده مازندرانی در دفاع مقدس دوم بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی، افزود: تکریم این خانواده‌ها نیز در دستور کار کنگره قرار دارد.

در ابتدای این نشست نیز سید محمدرضا مصطفوی، مشاور عالی فرمانده سپاه کربلا در حوزه کنگره شهدا و سرهنگ نجفی، مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه کربلا، گزارشی از روند اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

در این بخش، مصوبات جلسه اخیر با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و افق برنامه‌های هنری سومین کنگره ملی شهدای مازندران ترسیم شد.