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جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟

داوطلبان پویش جان‌فدا در دوره‌های آموزشی خود از مهارت‌های پایه مانند نقشه‌خوانی و جهت‌یابی تا آموزش کار با تجهیزات و مهارت‌های میدانی را فرا می‌گیرند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۲۱:۴۰
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برچسب ها: جانفدا ، آموزش نظامی ، آموزش امدادی
 