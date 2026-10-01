به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، یادواره شهدای حوزه‌ای به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت حوزه بسیج خواهران کوثر سپاه مریوان برگزار شد.

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فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق در این شهرستان خبر داد.

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اولین یادواره شهدای مهندس شهرستان دهگلان و مهندس شهید غواصیه در دهگلان برگزار شد.

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ماموستا رستمی امام جمعه شهرستان سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری از سرای سالمندان سنندج بازدید و از روند خدمات رسانی به سالمندان قدردانی کرد.

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جلسه ارتباط مستقیم رئیس پلیس راهور کردستان ومعاونان وی با مردم فردا جمعه از ساعت ۱۱:۰۰ درمحوطه مساجد سراسر استان به مناسبت گرامی داشت هفته فراجا برگزار می‌شود.