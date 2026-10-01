رئیس‌جمهوری روسیه با اشاره به تغییرات اساسی در جهان و افزایش بی‌ثباتی در برخی کشورها گفت: شرایط کنونی به افزایش تنش‌ها در سطح بین‌المللی منجر شده و ادامه درگیری‌های بین‌المللی در سال‌های آینده بسیار محتمل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نشست عمومی بیست و سومین مجمع سالانه باشگاه گفت وگوی بین‌المللی والدای افزود: در این صورت، هیچ نیازی به محدود کردن حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز نخواهد بود، همین امر در واقع در مورد تنگه دیگر (تنگه باب‌المندب) نیز صدق می‌کند، جایی که حوثی‌ها (انصارالله یمن) ساحل آن را در کنترل دارند؛ ما طرفدار شکل‌گیری چنین وضعیتی هستیم.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد: روسیه مخالف هرگونه تجاوز است و از حل مسالمت‌آمیز همه مسائل حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: «در مورد تجاوز، من قبلاً هم گفته‌ام، اما می‌خواهم دوباره بر آن تأکید کنم: وقایعی که در اوکراین در حال وقوع است نیز تجاوز جمعی غرب علیه روسیه است، اما به دست حکومت ملی‌گرای اوکراین.»

پوتین افزود: ما مخالف هرگونه تجاوزی هستیم. ما طرفدار حل و فصل مسالمت‌آمیز همه مسائل از طریق توافق هستیم.

وی خاطرنشان کرد که موضع مسکو در مورد رویداد‌های کنونی جهان، آشکار و در دسترس عموم است و قبلاً توسط وزارت امور خارجه روسیه به تفصیل اعلام شده است.

پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران به روسیه همچنان روی میز است.

رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران به روسیه همچنان روی میز است.

وی یادآور شد: ما پیشنهاد انتقال مقداری از اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه را دادیم و این پیشنهاد (در سال ۲۰۱۵) عملی شد. این پیشنهاد هنوز روی میز است. ما در ابتدا این پیشنهاد را مطرح کردیم تا این تجربه مثبت را تکرار کنیم.

پوتین ادامه داد: ما پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران به روسیه را مطرح کردیم و باید بگویم که همه موافقت اولیه خود را اعلام کردند؛ با این حال، پیشنهاد ما هنوز روی میز است.

درگیری‌های بین‌المللی بسیار محتمل استهمچنین به گزارش کرملین، رئیس‌جمهور روسیه در بخش آغازین سخنان خود در این نشست با بیان اینکه مقیاس تغییرات کنونی و قریب‌الوقوع در جهان بسیار گسترده است، گفت: این موضوع در درجه اول، مربوط به تغییر در توازن قدرت بین ملت‌ها یا توزیع مجدد نفوذ اقتصادی و فناوری نیست - البته همه اینها مهم هستند و اتفاق می‌افتند -، اما مهمتر از همه، این تغییرات بر ماهیت بیولوژیکی و اخلاقی انسان، جوهره او، شیوه وجود ما و مبانی جهان‌بینی ما تأثیر می‌گذارند.

وی اظهار داشت: فناوری به معنای واقعی کلمه چشم‌انداز‌های خارق‌العاده‌ای را برای طولانی‌تر کردن و بهبود کیفیت زندگی باز می‌کند، اما متأسفانه، درگیری‌های نظامی، تخریب سریع محیط زیست یا از دست دادن کنترل بر فرآیند‌های فناوری، احتمال نابودی جهان را نیز به سطح جدیدی می‌رساند.

پوتین ادامه داد: یکی از پیامد‌های این وضعیت، آشفتگی سیاسی داخلی در بسیاری از کشور‌ها است و برخی دولت‌ها برای حفظ ثبات داخلی خود می‌توانند اقدامات متنوعی انجام دهند، از جمله اقداماتی که بر وضعیت امور در خارج از کشور، در کشور‌های همسایه، مناطق و حتی جهان به طور کلی تأثیر می‌گذارند و به عبارت دیگر، متأسفانه، بی‌ثباتی را صادر می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه این اقدامات تنها به افزایش تنش در سطح بین‌المللی منجر می‌شود و در سناریو‌های سال‌های آینده در سطح جهان، متأسفانه ادامه درگیری‌های بین‌المللی بسیار محتمل است.

رئیس‌جمهوری روسیه گفت: تغییرات اساسی در حال وقوع و فرصت‌های پیش رو، جاه‌طلبی‌ها و تمایل برخی کشور‌ها به ریسک‌پذیری برای دستاورد‌های به ظاهر بزرگتر را تحریک و تقویت می‌کند.

پوتین افزود: با این حال، ما اطمینان داریم که از نظر استراتژیک، با دور شدن از هژمونی غرب، وضعیت جهانی به تدریج به سمت بهتر شدن، به سمت یک نظم بین‌المللی چندقطبی پایدارتر، دموکراتیک‌تر و آزادتر تغییر خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سازوکار‌های هماهنگی منافع و اقدامات دولت‌ها که در دوره‌های قبلی ایجاد شده‌اند، دیگر قادر به انجام کامل و مؤثر وظیفه نظارتی خود نیستند. این به این دلیل نیست که آنها بد هستند، بلکه به این دلیل است که شرایطی که در ابتدا تحت آن و برای آن ایجاد شده‌اند، تغییر کرده است.

پوتین تصریح کرد: واقعیت جدید در حال ظهور، ایجاد ابزار‌های جدید را تسهیل می‌کند، اما این یک فرآیند بسیار طولانی است؛ برخی از سازمان‌های بین‌المللی اغلب در کاهش خطرات شکست می‌خورند. آنها گاهی اوقات آنها را ایجاد و تحریک می‌کنند و به منافع یک یا گروهی از کشور‌ها خدمت می‌کنند و با این حال، این چیزی نیست که آنها برای آن ایجاد شده‌اند.

وی یادآور شد: انتقاداتی نیز به ساختار اساسی مانند سازمان ملل متحد وارد می‌شود که طبق منشور خود، از آن خواسته شده است تا نقش سازوکار هماهنگ‌کننده مرکزی را در امور جهانی ایفا کند. البته این انتقاد همیشه عینی نیست، اما ایرادات واردی نیز وجود دارد.

رئیس‌جمهوری روسیه گفت: این موارد تا حدودی به این دلیل است که سازمان ملل متحد - با وجود اینکه بیشترین تعداد نمایندگی از کشور‌های جهان را دارد - در حد انتظار به صورت مشارکتی و دموکراتیک اداره نمی‌شود.

وی افزود: گروه محدودی از کشور‌های غربی، که به عنوان یک اقلیت آشکار جهانی، برای تصاحب کارکرد‌های حاکمیتی تلاش می‌کنند، نفوذ نامتناسبی اعمال می‌کنند و با کاهش نفوذ واقعی این کشور‌ها به نفع اکثریت جهانی که به طور فزاینده‌ای مستقل و خودباور هستند، عدم تعادل در ساختار سازمان ملل به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود. این یک مشکل سیستماتیک است که نمی‌توان یک شبه آن را حل کرد.

پوتین گفت: روسیه از ایده اصلاح عادلانه سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، اما این اصلاح بدون اجماع داخلی غیرممکن است، که در حال حاضر دستیابی به آن دشوار است.

وی ادامه داد: ما همواره از ساختار سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم که منعکس کننده تنوع جهان باشد، به طوری که کشور‌های آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه نقش بسیار مهم‌تری در این سازمان ایفا کنند.

رئیس‌جمهور روسیه خاطرنشان کرد: تحول سازمان ملل متحد به هیچ وجه محدود به گسترش شورای امنیت و سایر اقدامات برای دستیابی به نمایندگی جغرافیایی متعادل‌تر کشور‌ها در نهاد‌های حاکمیتی بین‌المللی نخواهد بود؛ این تحول باید دربرگیرنده محتوای جدید، محتوای کار سازمان و حوزه‌های فعالیت اولویت‌دار آن، از جمله حوزه‌های امیدوارکننده باشد، به ویژه از آنجا که تغییرات جهانی از جمله هوش مصنوعی، معضلات جدید بسیاری را ایجاد می‌کنند که قبلاً وجود نداشتند.