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معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام هشترود آذربایجان شرقی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حبیبالله طاهرخانی در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان هشترود در خصوص طرح ساماندهی اطراف مسجد جامع هشترود ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب پیرامون این بنای ارزشمند اظهار داشت:این مسجد از معماری فاخری برخوردار است اما محیط پیرامونی آن به هیچ عنوان در شان این مکان مذهبی نیست، طرحی که ۳۰ سال به طول انجامیده اکنون در اولویت تسریع قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی برای احداث مجموعه فرهنگی و کتابخانه در این محدوده افزود: با تامین مالی تملکهای باقیمانده و برنامهریزی برای آغاز مناقصه سایر بخشهای طرح امیدواریم در سال آینده شاهد دگرگونی فضای اطراف مسجد و ارتقای سطح زندگی شهروندان در مرکز شهر هشترود باشیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت مسیل سید دره سی تصریح کرد:با تشکیل کمیتهای ویژه به ریاست فرماندار، هماهنگی بینبخشی میان شهرداری، شرکت بازآفرینی شهری و دستگاههای خدماترسان (آب، فاضلاب و برق) ایجاد خواهد شد. بخشی از این طرح که در تعهد وزارت راه و شهرسازی است با قراردادهای جدید تکمیل و با تداوم حمایتهای سازمان ملی زمین و مسکن شاهد بهرهبرداری از این مجموعه خواهیم بود.
طاهرخانی به دغدغهی دیرینه مردم هشترود در خصوص زمینهای مسکن پرداخت و گفت:زمین بدون آمادهسازی و زیرساخت، مسکن مطلوب نمیشود لذا تمرکز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اکنون بر اجرای معابر اصلی و آمادهسازی فاز دو است.
وی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای تامین برق و آب کارگاهی خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبارات لازم از محل صندوق زیرساخت امیدواریم تا پایان خرداد ماه قطعات به مردم واگذار شود تا امکان صدور پروانه و آغاز ساختوساز برای متقاضیان فراهم شود.
وی بر لزوم نگاه جامع به سایت ۱۰۰ هکتاری جدید و تامین خدمات روبنایی نظیر فضاهای آموزشی در کنار ساخت مسکن تاکید کرد و یادآور شد که ارزش مسکن در گروِ خدمات و امکانات زیربنایی آن است.
فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر نهضت ملی مسکن شهر هشترود شد و گفت: ۱۰۰ هکتار زمین به شهر هشترود الحاق شد اما هنوز به متقاضیان واگذار نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار احداث زیر ساختهای نهضت ملی مسکن از جمله آب، فاضلاب، برق، مدرسه و راه دسترسی قبل از تحویل به متقاضیان را ضروری دانست.