به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: این حضور پرشکوه و کسب مدال‌های رنگارنگ توسط ورزشکاران عزیز استان، حاصل ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی، اراده پولادین و تمرینات سخت خودِ قهرمانان، همت والای مربیانِ باتجربه، حمایت‌های بی‌دریغ خانواده‌های دلسوز، و همچنین تلاش‌های مجموعه مدیران و دست‌اندرکاران ورزش استان است که زنجیره‌وار دست به دست هم دادند تا این افتخار تاریخی رقم بخورد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور پررنگ و موفقیت‌های درخشان و افتخارآفرین فرزندان برومند و غیور استان خوزستان در میدان بزرگ بازی‌های آسیایی ناگویا، بار دیگر شایستگی، همت بلند و توانمندی جوانان این خطه قهرمان‌پرور را در عرصه ورزش قاره کهن به نمایش گذاشت و مایه مباهات، شور و نشاط مضاعف مردم شریف خوزستان و ایران اسلامی عزیز گردید.

این حضور پرشکوه و کسب مدال‌های رنگارنگ توسط ورزشکاران عزیز استان، حاصل ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی، اراده پولادین و تمرینات سخت خودِ قهرمانان، همت والای مربیانِ باتجربه، حمایت‌های بی‌دریغ خانواده‌های دلسوز، و همچنین تلاش‌های مجموعه مدیران و دست‌اندرکاران ورزش استان است که زنجیره‌وار دست به دست هم دادند تا این افتخار تاریخی رقم بخورد.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت‌های درخشان به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مردم شریف و ورزش‌دوست استان خوزستان، جامعه بزرگ ورزش کشور و به‌ویژه قهرمانان عزیز، مربیان گرانقدر و خانواده‌های محترمشان، از زحمات و تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران، هیئت‌های ورزشی و مدیران ساعی استان تقدیر و تشکر می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با تداوم حمایت‌ها، شاهد استمرار این موفقیت‌ها، و درخشش بیش از پیش استعداد‌های خوزستان در میادین ملی و بین‌المللی و به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سکو‌های جهانی باشیم.

سید محمدرضا موالی‌زاده

استاندار خوزستان