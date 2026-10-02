به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پروفسور نصیری قیداری با اشاره به دوران تحصیل خود در دانشگاه شیراز گفت: تحصیلات دانشگاهی‌ام را از مقطع کارشناسی تا پایان دوره دکتری در دانشگاه شیراز گذراندم و پس از آن به عنوان عضو هیئت علمی این دانشگاه مشغول به کار شدم.

وی افزود: در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، سه مقاله ISI منتشر کردم که یکی از آنها به دریافت جایزه انجمن فیزیک ایران و دیگری به دریافت جایزه دانشمند جوان یونسکو در کشور چین منجر شد.

نصیری قیداری با اشاره به همکلاسی‌ها و همکاران خود در دانشگاه شیراز گفت: شهیدان فریدون عباسی، علی‌محمدی و منصور عسگری از همکلاسی‌های من در مقطع کارشناسی بودند.

وی همچنین با اشاره به همکاری خود با برخی دانشمندان کشور افزود: دکتر طهرانچی از همکاران من بود و شهید محسن فخری‌زاده و دیگر شهدای هسته‌ای نیز در مسیر علمی و مدیریتی با دانشگاه و مجموعه‌های علمی کشور ارتباط داشتند.

پروفسور نصیری قیداری تأکید کرد: بخشی از خاطرات و مسیر علمی نسل ما با دانشمندانی گره خورده است که بعدها در مسیر پیشرفت علمی کشور و دفاع از ایران به شهادت رسیدند.

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