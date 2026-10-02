چهار عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس و روایت خاطرات رزمندگان و شهدای این دوران، در شرکت ترانسفوی زنجان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ چهار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان شرکت ترانسفوی زنجان رونمایی شد.

«عزیز ما یوسف»، «دومان»، «از مقره تا مقر» و «۱۱ ستاره و یک ماه» عنوان این چهار اثر است که با محوریت خاطرات، ایثار و رشادت‌های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده‌اند.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس در شرکت ترانسفوی زنجان برگزار شد.