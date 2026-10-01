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مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که تاکنون حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است، مدعی شد این نهاد آماده است در چارچوب همکاری با ایران و نحوه از سرگیری فعالیتهای پادمانی، ملاحظات تهران را در نظر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رافائل گروسی در بخش تازهای از مصاحبه خود با خبرگزاری روسی ریانووستی که روز پنجشنبه منتشر شد، ادعا کرد که آژانس میتواند در همکاری با ایران الزامات و ملاحظات تهران را نیز در نظر بگیرد.
وی افزود: «ما میتوانیم این کار را به شیوهای محترمانه انجام دهیم. میتوانیم بهگونهای عمل کنیم که الزامات آنها را در نظر بگیرد.»
گروسی سپس بدون در نظر گرفتن شرایط ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران مدعی شد که فعالیتهای مرتبط با منع اشاعه باید ادامه یابد و شورای حکام آژانس نیز بر این موضوع تأکید کرده است.
جمهوری اسلامی ایران درخواست اجرای بیقیدوشرط پادمانها در وضعیت کنونی را بیمعنا دانسته و تأکید کرده است که رافائل گروسی باید ابتدا توقف حملات و تهدیدهای متجاوزان علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان را مطالبه کند.
نمایندگی ایران در وین پیشتر گفته بود: رافائل گروسی باید ابتدا از متجاوزان، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخواهد حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان را متوقف کنند تا بستر ضروری برای اجرای پادمانهای آژانس فراهم شود.
مدیرکل آژانس در بخش دیگری از همین مصاحبه مدعی شد که این نهاد آمادگی دارد در صورت فراهم شدن شرایط، فعالیت بازرسان در ایران را بلافاصله از سر بگیرد.
وی در پاسخ به سووالی درباره زمان مورد نیاز برای بازگشت بازرسان گفته بود: «فوراً. اگر از ما خواسته شود، فردا.»
گروسی همچنین مدعی شد تیمهای آژانس برای بازگشت آماده هستند و میدانند در صورت از سرگیری فعالیتها باید به چه مکانهایی مراجعه کرده و چه اقداماتی انجام دهند.
وی همچنین در مصاحبهای با شبکه بلومبرگ نیز گفته بود که در صورت وجود اراده سیاسی، دستیابی به یک توافق تازه درباره برنامه هستهای ایران میتواند در مدت کوتاهی امکانپذیر شود.
همکاریهای ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، با محدودیتهایی مواجه شد.