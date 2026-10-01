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مردم در تجمعات شبانه از ایستادگی در برابر دشمن در شرایط جنگ اقتصادی گفتند

مردم همچنان با حضور پر شور در تجمعات شبانه اقتدار، بر ادامه راه مقاومت در شرایط سخت اقتصادی تاکید دارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۲۱:۲۵
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 