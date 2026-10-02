بانوان اصفهانی در رزمایش جان‌فدایان اصفهان نصف جهان ، با حضور گسترده و ابراز آمادگی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور، پیام صریح مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی را به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رزمایش، حضور پررنگ زنان به عنوان ستون‌های خانواده و جامعه، نمادی از عزم راسخ ملت برای حفظ حاکمیت ملی بود.

در حالی که سایه تهدیدات بین‌المللی بر منطقه سنگینی می‌کند، مردم اصفهان با برگزاری رزمایش جان‌فدایان، آمادگی خود را برای هرگونه مقابله با دشمنان نشان دادند. در این مراسم، برخلاف نمونه‌های پیشین، حضور پرشور و چشمگیر بانوان، جلوه‌ای متفاوت از همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این رزمایش با نگاهی به تاریخ دفاع مقدس، بر تداوم مسیر شهدا و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان تأکید کردند. برخی از حاضران با اشاره به آمادگی خود برای ورود به خط مقدم دفاع از وطن، اعلام کردند که از نخستین لحظات اعلام تهدیدات، برای خدمت به کشور آماده گشته‌اند.

شرکت‌کنندگان در این رزمایش حماسی معتقدند ایران به دلیل برخورداری از قدرت ملی و پشتیبانی مردمی، هرگز تسلیم دشمنان نخواهد شد و ایران هرگز مانند کشور‌های تحت فشار در منطقه، تضعیف نخواهد شد.

گزارشی از رویا مهدی خانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای اصفهان