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اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به وقوع بارش باران از فردا دهم مهر در استان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: با توجه پیشبینی سازمان هواشناسی از فردا دهم مهر لغایت روز شنبه یازدهم مهر احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در استان وجود دارد.
عبدالهی ادامه داد: با توجه به صدور هشدار نارنجی تمامی دستگاههای خدماتی و عملیاتی ضمن آماده باش کامل تمهیدات لازم جهت اطلاع رسانی عموم و پیشگیری از خسارت و آبگیریهای احتمالی بکار گیرند.
وی ادامه داد: همچنین به شهروندان خوزستانی توصیه می شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفر به مناطق کوهستانی و اسکان در بستر رودخانهها خودداری کنند و نسبت نگهداری و مراقبت از محصولات دامی و کشاورزی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.