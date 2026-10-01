فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در یک سال گذشته ۵۳ هزار پرونده در هرمزگان با ورود مددکاری فرماندهی انتظامی استان به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار هادی رفیعی کیا فرمانده انتظامی هرمزگان در گفتگوی ویژه خبری شبکه خلیج فارس گفت: در یک سال گذشته ۶۲ هزار پرونده شکایت در پاسگاه ها و کلانتری های انتظامی هرمزگان تشکیل شده است که از این شمار ۵۳ هزار پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی گفت: راه اندازی سامانه‌های ۱۱۰، ۱۹۷، موسسات خدمات حفاظتی و مددکاری و برون سپاری برخی وظایف به مردم از روریکرد‌های تعاملی فرماندهی انتظامی با مردم است.

سردار رفیعی کیا افزود: تصادف، نزاع‌های فردی و سرقت از مهم‌ترین ناهنجاری‌های اجتماعی استان هرمزگان است.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه در هر یک ساعت ۷۲ تماس با مجموعه فرماندهی انتظامی ثبت می‌شود، گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات خدمات رسانی با زمان بیشتری به مردم عرضه می‌شود.

وی با اشاره به توقیف شش هزار و ۸۰۰ خودرو متخلف افزود: در شش ماهه نخست امسال ۱۴ تن مواد مخدر، ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق، ۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی، ۶۷۰ قبضه انواع سلاح در استان کشف شده است.

سردار رفیعی کیا گفت: همچنین در شش ماهه نخست امسال ۵۰۰ هزار اتباع غیر مجاز در استان شناسایی و به کشورشان برگشت داده شده‌اند.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: نیرو‌های مرزبانی بیش از ۴۷۰ هزار بار انواع شناور‌ها را در مرز‌های آبی کشور کنترل و بازرسی کرده‌اند.

بیشتربخوانید: راه اندازی شورای حل اختلاف بخش کشاورزی در رودان هرمزگان

وی با اشاره به تامین امنیت مردم با کمک فرماندهی انتظامی در جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: در این جنگ ۵ تن از همکاران فرماندهی انتظامی استان به شهادت رسیدند.

سردار رفیعی کیا در پایان افزود: رکن اصلی تامین امینت پایدار در استان خود مردم هستند.

دهم مهر تا ۱۷ مهر بعنوان هفته انتظامی نام گذاری شده است.