برگزاری برنامه شاد و ورزشی برای سالمندان لرستان
به همت هیأت ورزشهای همگانی لرستان، برنامهای شاد و متنوع با حضور سالمندان در سرای سالمندان استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در این برنامه که با حضور سرهنگ بهرامی، سرپرست هیأت ورزشهای همگانی لرستان برگزار شد، اعضای کمیته سالمندان هیأت ورزشهای همگانی با اجرای برنامههای متنوع ورزشی، حرکات و بازیهای گروهی، لحظاتی شاد و پرنشاط را برای سالمندان رقم زدند.
سرهنگ بهرامی، سرپرست هیأت ورزشهای همگانی لرستان در این برنامه با تأکید بر اهمیت توجه به سالمندان، گفت: ورزش و فعالیتهای گروهی میتواند زمینهساز افزایش نشاط و شادابی سالمندان و تقویت حضور اجتماعی آنان باشد.
وی افزود: هیأت ورزشهای همگانی لرستان تلاش دارد با اجرای برنامههای متنوع و متناسب با شرایط سالمندان، زمینه مشارکت بیشتر این قشر در فعالیتهای ورزشی و اجتماعی را فراهم کند.
اجرای بازیهای گروهی، حرکات ورزشی و برنامههای شاد توسط کمیته سالمندان هیأت، با استقبال سالمندان همراه شد و فضای سرای سالمندان را برای ساعاتی به محیطی پرنشاط و صمیمی تبدیل کرد.