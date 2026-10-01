به همت هیأت ورزش‌های همگانی لرستان، برنامه‌ای شاد و متنوع با حضور سالمندان در سرای سالمندان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در این برنامه که با حضور سرهنگ بهرامی، سرپرست هیأت ورزش‌های همگانی لرستان برگزار شد، اعضای کمیته سالمندان هیأت ورزش‌های همگانی با اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی، حرکات و بازی‌های گروهی، لحظاتی شاد و پرنشاط را برای سالمندان رقم زدند.

سرهنگ بهرامی، سرپرست هیأت ورزش‌های همگانی لرستان در این برنامه با تأکید بر اهمیت توجه به سالمندان، گفت: ورزش و فعالیت‌های گروهی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط و شادابی سالمندان و تقویت حضور اجتماعی آنان باشد.

وی افزود: هیأت ورزش‌های همگانی لرستان تلاش دارد با اجرای برنامه‌های متنوع و متناسب با شرایط سالمندان، زمینه مشارکت بیشتر این قشر در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی را فراهم کند.