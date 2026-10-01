بهره برداری از طرح آبرسانی و کیفیت بخشی آب بجستان
طرح آبرسانی و کیفیت بخشی آب شهرستان بجستان با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: مهم ترین بخش این طرح، سامانه کیفی سازی آب بجستان است که با اعتباری حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
حسین امامی افزود: این سامانه دارای دو خط تصفیه است که هرکدام ظرفیت تولید یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز را دارند و در مجموع می توانند نیاز آبی حدود ۱۴ هزار نفر را تأمین کنند.
وی ادامه داد: آب در این سامانه با استفاده از فناوری های اسمز معکوس و الکترودیالیز معکوس و همچنین سامانه پیش تصفیه خودشوینده، تصفیه و برای مصرف شرب آماده می شود.