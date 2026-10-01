بهره‌ برداری از طرح آبرسانی و کیفیت‌ بخشی آب بجستان

طرح آبرسانی و کیفیت‌ بخشی آب شهرستان بجستان با سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و با حضور وزیر نیرو به بهره‌ برداری رسید.