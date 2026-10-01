قرار گرفتن ۵۵ طرح لرستان در طرح نشاندار کردن مالیات
مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: در طرح «نشاندار کردن مالیات»، ۵۵ طرح در حوزههای آموزشی، آب، میراث فرهنگی و سایر زیرساختهای استان برای انتخاب مودیان تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
ناصر کرمانجانی بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم نظام مالیاتی، پیوند دادن مالیات پرداختی مردم با پروژههای مشخص و مورد نیاز جامعه است.
وی افزود: در طرح «نشاندار کردن مالیات»، مودیان واجد شرایط میتوانند در چارچوب ضوابط، محل هزینهکرد مالیات خود را از میان طرح های تعیینشده انتخاب کنند.
کرمانجانی گفت: در لرستان نیز ۵۵ طرح در حوزههای آموزشی،آب،میراث فرهنگی و سایر زیرساختهای استان در این طرح قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح موجب میشود مردم آثار پرداخت مالیات خود را در طرح های ملموس و مرتبط با توسعه استان ببینند.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان از عموم مردم خواست هنگام ارائه اظهارنامه، با انتخاب طرح «نشاندار کردن مالیات» در توسعه استان خود مشارکت کنند.