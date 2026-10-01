قرار گرفتن ۵۵ طرح لرستان در طرح نشان‌دار کردن مالیات

مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: در طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، ۵۵ طرح در حوزه‌های آموزشی، آب، میراث فرهنگی و سایر زیرساخت‌های استان برای انتخاب مودیان تعیین شده است.