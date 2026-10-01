به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفدهمین اردوی آمادگی تیم ملی وزنه‌برداری پارالمپیک بانوان، متصل به بازی‌های آسیایی ناگویا، با حضور ملی‌پوشان در رامسر در حال برگزاری است.

مه‌سیما بابایی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری پارالمپیک بانوان، گفت: سطح فنی تمرینات بسیار خوب و رضایت‌بخش است و ملی‌پوشان با انگیزه و آمادگی مناسبی مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند.

وی افزود: در این اردو دو ورزشکار در اوزان ۷۹ و مثبت ۸۶ کیلوگرم حضور دارند که زهرا آقایی در دسته ۷۹ کیلوگرم و نیکو روزبهانی در دسته مثبت ۸۶ کیلوگرم، نمایندگان کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند بود.

سرمربی تیم ملی با قدردانی از میزبانی رامسر گفت: شرایط مناسب این شهرستان و امکانات موجود، فضای مطلوبی برای برگزاری تمرینات فراهم کرده است.

سیدرضا سجادی، سرپرست اردوی تیم ملی وزنه‌برداری پارالمپیک بانوان نیز گفت: این اردو به مدت ۱۶ روز در رامسر برگزار می‌شود و تمرینات طبق برنامه کادر فنی با جدیت و فشردگی دنبال می‌شود.

وی سطح فنی تمرینات را بسیار عالی توصیف کرد و افزود: هدف از برگزاری این مرحله، رسیدن ورزشکاران به بالاترین میزان آمادگی جسمانی و فنی برای حضور در بازی‌های آسیایی است.

بازی‌های آسیایی ناگویا از ۲۶ مهر تا ۲ آبان در شهر ناگویای ژاپن برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.