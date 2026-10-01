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حسام ساسانیان با عملکرد موفق در رقابتهای انتخابی تیم ملی، بهعنوان نفر نخست و عضو فیکس تیم ملی تکواندو ایران، جواز حضور در رقابتهای جهانی برزیل را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حسام ساسانیان با عملکرد موفق در رقابتهای انتخابی تیم ملی، بهعنوان نفر نخست و عضو فیکس تیم ملی تکواندو ایران، جواز حضور در رقابتهای جهانی برزیل را به دست آورد.
این موفقیت، افتخاری ارزشمند برای تکواندو استان گیلان و حاصل تلاش و عملکرد فنی حسام ساسانیان و مربی سازنده او سید مهدی عسکری در مسیر رسیدن به ترکیب نهایی تیم ملی است.