حسام ساسانیان با عملکرد موفق در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، به‌عنوان نفر نخست و عضو فیکس تیم ملی تکواندو ایران، جواز حضور در رقابت‌های جهانی برزیل را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حسام ساسانیان با عملکرد موفق در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، به‌عنوان نفر نخست و عضو فیکس تیم ملی تکواندو ایران، جواز حضور در رقابت‌های جهانی برزیل را به دست آورد.

این موفقیت، افتخاری ارزشمند برای تکواندو استان گیلان و حاصل تلاش و عملکرد فنی حسام ساسانیان و مربی سازنده او سید مهدی عسکری در مسیر رسیدن به ترکیب نهایی تیم ملی است.