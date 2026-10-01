مردم زنجان اجتماعات شبانه ، مردم بصیر زنجان اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ زنجانی ها با حضور در اجتماعات شبانه، همگام با مردم دیگر استان‌های کشور، بر حمایت از آرمان‌های انقلاب و شهدا و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

مردم زنجان پس از گذشت بیش از هفت ماه در اجتماعات شبانه، همچنان استوار، مقتدر فریاد دشمن‌ستیزی و خونخواهی امام شهیدشان را سر می‌دهند .

مردم همیشه در صحنه زنجان با اعلام بیعت مجدد با رهبر فرازنه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، میثاق دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی اعلام کردند.